Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso creditizio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,11%.
L'andamento di Intesa Sanpaolo
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,313 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,42 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,258.
