Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento, con un rialzo dell'1,83%.

Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23,77 sterline. Primo supporto visto a 23,19. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,97.

