Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento
, con un rialzo dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23,77 sterline. Primo supporto visto a 23,19. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)