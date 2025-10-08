Madrid: balza in avanti IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,655 Euro e primo supporto individuato a 4,502. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,808.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)