Madrid: scambi negativi per IAG

(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group
, che tratta con una perdita del 2,13%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,707 Euro e supporto a 4,587. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,827.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)