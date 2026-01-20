Milano 13:15
Madrid: scambi negativi per IAG

Madrid: scambi negativi per IAG
(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 2,13%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,707 Euro e supporto a 4,587. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,827.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
