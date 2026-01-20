Madrid: scambi negativi per IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,13%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,707 Euro e supporto a 4,587. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,827.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)