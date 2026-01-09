Madrid: rosso per IAG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso International Airlines Group
, con una flessione dell'1,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del settore aereo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,979 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,078.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)