Madrid: performance negativa per IAG

(Teleborsa) - Sottotono International Airlines Group, che passa di mano con un calo dell'1,86%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a +1,59% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,057 Euro e primo supporto individuato a 4,853. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,261.

