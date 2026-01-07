Madrid: performance negativa per IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

indice azionario della Borsa di Madrid

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,86%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a +1,59% dell').L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,057 Euro e primo supporto individuato a 4,853. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,261.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)