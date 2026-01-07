Madrid: performance negativa per IAG

(Teleborsa) - Sottotono International Airlines Group
, che passa di mano con un calo dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a +1,59% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,057 Euro e primo supporto individuato a 4,853. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,261.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)