Vueling, entro otto anni la flotta sarà composta da velivoli Boeing

Iag

(Teleborsa) -ha varato la roadmap decennaleche prevede une il cambiamento della flotta dagli attuali velivoli Airbus a una composta daLa compagnia aerea, con sede a Barcellona, dovrebbe riceveredal gruppodi cui fa parte e altri due entro fine anno.Vueling prevede di. In questo periodo di transizione – come ha spiegato Carolina Martinoli, amministratore delegato di Vueling – la flotta sarà composta da aeromobili Boeing e Airbus, fino alla completa dismissione di questi ultimi.La roadmap prevede che entro il 2035 ilpassi