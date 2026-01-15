Milano 17:35
Vueling, entro otto anni la flotta sarà composta da velivoli Boeing

(Teleborsa) - Vueling ha varato la roadmap decennale "Rumbo 2035" che prevede un investimento di 5 miliardi di euro fino al 2030 e il cambiamento della flotta dagli attuali velivoli Airbus a una composta da Boeing 737 Max.

La compagnia aerea, con sede a Barcellona, dovrebbe ricevere nell’ottobre 2026 il primo dei 737 Max 8 ordinati dal gruppo Iag di cui fa parte e altri due entro fine anno.

Vueling prevede di completare il passaggio alla flotta Boeing entro i prossimi otto anni. In questo periodo di transizione – come ha spiegato Carolina Martinoli, amministratore delegato di Vueling – la flotta sarà composta da aeromobili Boeing e Airbus, fino alla completa dismissione di questi ultimi.

La roadmap prevede che entro il 2035 il numero annuo dei passeggeri passi da 40 a 60 milioni.
