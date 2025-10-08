Madrid: scambi in positivo per Acerinox

(Teleborsa) - Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, con un rialzo del 2,73%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acerinox
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,52 Euro e primo supporto individuato a 12,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)