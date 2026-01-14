Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Madrid: giornata depressa per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione del 2,10%.

Il movimento di Acerinox, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La tendenza di breve dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
