Madrid: giornata depressa per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,10%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,26 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,95. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)