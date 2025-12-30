Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Ibex 35

Acerinox

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,68 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,95.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)