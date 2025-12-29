Milano 14:00
44.520 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:00
9.870 0,00%
Francoforte 14:00
24.316 -0,10%

Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per Acerinox
(Teleborsa) - Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con un rialzo del 2,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acerinox rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
