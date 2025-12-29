Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Ibex 35

Acerinox

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,39%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)