Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,18% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 13,41 Euro con primo supporto visto a 13,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)