Nucleare, Descalzi: "Bene il Ddl, servono regole snelle per far crescere la tecnologia"

Eni

(Teleborsa) - "Menomale che l’hanno fatto". Così l’amministratore delegato di, ha commentato ilapprovato dal governo la scorsa settimana. "Per l’Italia ben venga — ha aggiunto — perché le tecnologie degli Smr, i, esistono già. È giustissimo che il Paese si prepari, finalmente, a dotarsi di un quadro normativo adeguato".Descalzi, intervenuto a margine deglial Quirinale, ha sottolineato come la ricerca tecnologica non debba essere "incapsulata in norme troppo stringenti che rischiano di strozzare il bambino prima ancora che nasca". Secondo il manager, "le istituzioni devono lasciare libera la, e non trasformare lain ideologia". In particolare, ha messo in guardia contro l’eccessiva complessità regolatoria europea: "A Bruxelles si scrivono milioni di pagine su cose che devono ancora nascere. La ricerca ha bisogno di aria, libertà e anche di banche disposte a finanziare, oltre che di industrie con appetito per il rischio".Sul, Descalzi ha ricordato l’impegno diretto di Eni nel campo della. "Abbiamo investitonella startup americana(Commonwealth Fusion Systems), oggi valutata tra i 7 e i 9 miliardi di dollari. È riuscita ad attrarre molti investitori perché è entrata nella fase ingegneristica: un conto è l’ottimizzazione universitaria, un altro è costruire davvero".Negli— ha aggiunto — "sono velocissimi sulle regole: hanno distinto chiaramente fissione e fusione, riconoscendo che le pericolosità sono infinitamente diverse. Così hanno varato norme snelle, di poche pagine, che facilitano la sperimentazione. Anche il Regno Unito, con il progetto Step, si è mosso nella stessa direzione".Descalzi ha inoltre affrontato altri temi di attualità energetica, definendo "sbagliata" la convinzione che "ilcostasse meno". "Costava meno ai russi — ha spiegato — perché il valore lo stabilisce il Ttf. Con ilnoi pagavamo di più di quanto potevamo rivendere". Ha poi rimarcato che "oggi i gasdotti sono storia passata", e che la transizione verso l’LNG e le rinnovabili segna "una nuova fase per la sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa".