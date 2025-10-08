Milano 15:18
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:18
9.564 +0,84%
Francoforte 15:18
24.551 +0,68%

Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si muove con il vento in poppa il comparto beni industriali a Milano, che arriva a 80.861,67 punti.
Condividi
```