Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.34
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano

08 ottobre 2025 - 15.00
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 ottobre 2025 - 15.00
L'
Indice petrolifero a Milano
guadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 19.015,73 punti.
