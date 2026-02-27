Milano 16:21
47.226 -0,42%
Nasdaq 16:21
24.923 -0,44%
Dow Jones 16:21
48.845 -1,32%
Londra 16:22
10.891 +0,41%
Francoforte 16:21
25.277 -0,05%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il comparto oil italiano

Giornata brillante per l'indice petrolifero a Milano, che avanza a 25.081,1 punti.
