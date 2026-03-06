Milano 17:35
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto oil italiano

L'Indice petrolifero a Milano guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.235,49 punti.
