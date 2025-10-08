Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano
, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di NewPrinces
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,1 Euro. Prima resistenza a 22,95. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)