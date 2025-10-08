Milano 15:18
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:18
9.564 +0,84%
Francoforte 15:18
24.551 +0,68%

Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di NewPrinces si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,1 Euro. Prima resistenza a 22,95. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
