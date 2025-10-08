Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:55
25.070 +0,92%
Dow Jones 20:55
46.619 +0,03%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials
In rialzo il FTSE Italia All-Share Financials, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.439,05 punti.
