Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che presenta una flessione del 2,42%.

L'andamento di Carel Industries nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Si indebolisce il quadro tecnico di Carel Industries, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 21,87 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 22,52. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 21,58.

