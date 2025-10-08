Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che presenta una flessione del 2,42%.
L'andamento di Carel Industries
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Si indebolisce il quadro tecnico di Carel Industries
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 21,87 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 22,52. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 21,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)