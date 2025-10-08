Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria

Carel Industries

FTSE Italia Mid Cap

Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,42%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 21,87 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 22,52. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 21,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)