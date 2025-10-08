Milano 15:20
43.391 +0,74%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:21
9.558 +0,79%
Francoforte 15:20
24.545 +0,65%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries
Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un ribasso del 2,47%.
Condividi
```