Comer Industries lancia nuova divisione idraulica dopo acquisto di Comtesco

(Teleborsa) - Comer Industries, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione del 70% del capitale sociale di Comtesco Corporation - società giapponese di nuova costituzione (NewCo) - risultante dalla scissione dell'unità aziendale Hydraulic Equipment (prodotti idraulici, componenti e accessori utilizzati nella produzione di attrezzature per costruzioni) di Nabtesco Corporation, incluse le partecipazioni di maggioranza nelle controllate in Cina, Thailandia e Germania.

A sua volta, Nabtesco Corporation continuerà a detenere la proprietà del restante 30% del capitale della NewCo, mantenendo una partecipazione nell'area di business e certificando così l'alleanza industriale con Comer Industries.

L'operazione, annunciata lo scorso luglio, ha comportato un esborso alla data del closing pari a 14.217 milioni di yen (pari a circa 82,21 milioni di euro) è stata finanziata grazie a linee di credito messe a disposizione da Crédit Agricole. La neoacquisita Comtesco Corporation è consolidata a partire dal 1° gennaio 2026.
