Milano 15:10
45.684 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:10
9.980 +0,29%
Francoforte 15:10
24.742 +0,83%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che avanza bene del 2,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,04%, rispetto a +1,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47,93 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46,73. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
