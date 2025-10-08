Milano 15:21
43.392 +0,75%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:21
9.558 +0,79%
Francoforte 15:21
24.547 +0,66%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 3 ottobre su base settimanale (WoW) -4,7%, in aumento rispetto al precedente -12,7%.
