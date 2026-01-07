Milano 13:40
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:40
10.056 -0,66%
Francoforte 13:39
25.022 +0,52%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 gennaio
USA, Richieste mutui nella settimana del 2 gennaio su base settimanale (WoW) -10%, in calo rispetto al precedente -5%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```