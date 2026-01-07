Milano
13:40
45.612
-0,31%
Nasdaq
6-gen
25.640
0,00%
Dow Jones
6-gen
49.462
+0,99%
Londra
13:40
10.056
-0,66%
Francoforte
13:39
25.022
+0,52%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 13.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 gennaio
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 gennaio 2026 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 2 gennaio su base settimanale (WoW) -10%
, in calo rispetto al precedente -5%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 12 dicembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 12 dicembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Altre notizie
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
Usa, richieste di mutui settimanali scendono del 10%
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 12 dicembre
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
USA, richieste di mutui settimanali salgono del 4,8%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto