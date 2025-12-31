Milano
Mercoledì 31 Dicembre 2025, ore 16.57
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
31 dicembre 2025 - 16.35
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 26 dicembre su base settimanale (WoW) -1,93 Mln barili
, in calo rispetto al precedente 405K barili (la previsione era 500K barili).
Argomenti trattati
USA
(228)
