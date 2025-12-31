Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 16:40
25.378 -0,33%
Dow Jones 16:40
48.221 -0,30%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 26 dicembre su base settimanale (WoW) -1,93 Mln barili, in calo rispetto al precedente 405K barili (la previsione era 500K barili).
Condividi
```