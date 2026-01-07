Milano
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 19.02
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 2 gennaio
07 gennaio 2026 - 16.40
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 2 gennaio su base settimanale (WoW) -3,83 Mln barili
, in calo rispetto al precedente -1,93 Mln barili (la previsione era -1,2 Mln barili).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
