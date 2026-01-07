Milano 17:35
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 2 gennaio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 2 gennaio su base settimanale (WoW) -3,83 Mln barili, in calo rispetto al precedente -1,93 Mln barili (la previsione era -1,2 Mln barili).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
