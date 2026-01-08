Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 2 gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 2 gennaio
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 2 gennaio su base settimanale (WoW) 208K unità, in aumento rispetto al precedente 200K unità (la previsione era 213K unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```