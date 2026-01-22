Milano 14:56
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 16 gennaio

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 16 gennaio
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 16 gennaio su base settimanale (WoW) 200K unità, in aumento rispetto al precedente 199K unità (la previsione era 209K unità).

