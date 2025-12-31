Milano 30-dic
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 26 dicembre su base settimanale (WoW) -38 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -166 Mld piedi cubi (la previsione era -51 Mld piedi cubi).
