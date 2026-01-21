Milano
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 14.43
Home Page
/
Notizie
/ Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 16 gennaio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 16 gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 gennaio 2026 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 16 gennaio su base settimanale (WoW) +14,1%
, in calo rispetto al precedente +28,5%.
Argomenti trattati
USA
(336)
