Riforma del TUF, torna soglia del 30% per le OPA. Nuove norme per assemblee

(Teleborsa) - Prende forma la, con la bozza - su cui ha lavorato il sottosegretario all'Economia Federico Freni - esaminata nel pre-consiglio dei ministri.La principale novità riguarda lasu una società quotata, che tornerà al. Attualmente, nelle società più grandi un azionista che superi il 25% in assenza di un altro azionista che abbia una quota più alta, deve lanciare un'OPA obbligatoria. Per le società medie e piccole, con una capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro, la soglia è invece al 30%.Nel nuovo impianto normativo poi si dimezzerà,, ildell'OPA.La riforma intende attuare un. Nel caso di notizie riguardanti eventuali OPA, CONSOB potrà chiedere chiarimenti alla società indicata come pronta a lanciare l'offerta. Se quest'ultima non darà sufficienti spiegazioni o non confermerà l'interessa allo scatterà un blocco di anno, durante il quale non potrà lanciare eventuali OPA sulla quotate considerata, secondo i rumors, oggetto dell'operazione.La riformaeredita della pandemia, pur con tutele con i soci di minoranza per chiudere la procedura d'infrazione con l'UE sul tema aperta lo scorso maggio. Ci sarà anche meno spazio per i cosiddetti "disturbatori" in assemblea, i soci che con pochissime azioni intervengono e allungano i tempi: le discussioni saranno limitate ai soci che hanno almeno lo 0,1% del capitale.La riforma introduce anche semplificazioni per le matricole di Borsa e per le società medie e piccole, con meno di 1 miliardo di euro di capitalizzazione, che potranno derogare da alcune regole, tra cui laIl nuovo TUF, la cosiddetta legge Draghi che risale al 1998, intende attirare capitali verso il mercato borsistico italiano, che soffre di problemi strutturali di sottodimensionamento, con l'rivolte ai private equity e ai venture capital, ai regimi semplificati per i fondi alternativi, fino all'introduzione delle società in accomandita per azioni con molte deroghe alla disciplina codicistica.