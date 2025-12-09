Mare Group, OPA su Eles convertita in obbligatoria

Eles

(Teleborsa) - A seguito degli acquisti di azioni ordinarie dieffettuati daal di fuori dell’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, la Società ha fatto sapere di avereesercitabili nelle assemblee dell’Emittente.Infatti, alla data dell'8 dicembre 2025, Mare Group detiene 5.431.480 azioni ordinarie di Eles, pari al 28,65% dei relativi diritti di voto che, sommate alle azioni ordinarie di Eles detenute da Massimiliano Bellucci, persona che agisce di concerto con la Società nel contesto dell’Offerta, corrispondono a 5.510.882 azioni ordinarie di Eles, pari al 30,11% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Eles, calcolati scomputando le azioni proprie di Eles dal numero dei diritti di voto in circolazione.Il superamento della suddetta soglia comporterebbe il sorgere dell’obbligo, in capo a Mare Group, di promuovere un’OPA avente ad oggetto la totalità delle azioni di Eles, a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF per acquisti di titoli della medesima categoria.Tuttavia, in considerazione del fatto che Mare Group, in data 27 ottobre 2025, ha promosso l’Offerta (i) avente ad oggetto la totalitàdelle Azioni Eles su base fully diluted e (ii) a un corrispettivo unitario (pari a 2,61 euro) non inferiore al prezzo più elevato pagatodall’Offerente, nei dodici mesi anteriori al 6 ottobre 2025, per l’acquisto di Azioni Eles, l’Conseguentemente, tutte le condizioni apposte all’Offerta, si intendono rinunciate. Pertanto, l’Mare Group segnala inoltre che, come indicato nel Documento di Offerta, con riferimento alla Condizione sui Finanziamenti (come definita nel Documento di Offerta), anch’essa oggetto di rinuncia unitamente alle altre Condizioni dell’Offerta, sulla base della liquidità disponibile di Eles e del gruppo facente capo a Eles, stima che l’eventuale esercizio da parte delle banche della facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in esseresulla situazione finanziaria dell’Emittente e del Gruppo Eles.Inoltre, Mare Group ha reso noto di aver trasmesso a Eles unadei soci di Eles per discutere e deliberare sull'"In questa fase caratterizzata dalla coesistenza di due offerte pubbliche di acquisto contrapposte - scrive Mare Group in una nota - l’iniziativa trova motivazione nelle valutazioni espresse da Mare Group in merito alla completezza e intellegibilità per il mercato delle informazioni rese dall’Emittente, anche considerata la particolare composizione del Consiglio di Amministrazione e i ruoli ricoperti da alcuni suoi componenti, concertanti rispetto alle offerte ed in potenziale conflitto di interessi".Secondo Mare Group, la presenza in Consiglio dirispetto a quelli già in carica può contribuire a: promuovere imparzialità e trasparenza nei processi informativi e decisionali, in relazione alle offerte pubbliche in corso e alle relative comunicazioni destinate agli azionisti oblati e al mercato; favorire un confronto più strutturato sulle prospettive industriali di medio-lungo periodo di Eles, anche alla luce dei diversi scenari che potrebbero delinearsi a valle delle offerte; migliorare la qualità e la tracciabilità delle analisi alla base dei pareri destinati agli azionisti e al mercato, anche con riferimento alla chiarezza dei criteri di valutazione utilizzati da esperti indipendenti e alla loro rappresentazione sintetica al pubblico; rafforzare il ruolo e la responsabilità degli amministratori indipendenti nella vigilanza sui processi deliberativi di eventuali operazioni straordinarie idonee ad incidere in modo significativo sugli interessi sia dei soci di maggioranza sia delle minoranze.In vista dell’assemblea, Mare Group comunica che "presenterà unacomposta da candidate e candidati in possesso deirequisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto dell’Emittente e di elevata professionalità, idonei a svolgereil proprio ruolo nell’interesse dell’intero azionariato, nell’ottica di un dialogo costruttivo con tutti gli stakeholder di Eles e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative degli organi sociali dell’Emittente, obiettivo particolarmente importante nel periodo che sta attualmente vivendo l’Emittente".