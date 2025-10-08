Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:56
25.070 +0,93%
Dow Jones 20:56
46.619 +0,03%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 3 ottobre su base settimanale (WoW) 3,72 Mln barili, in aumento rispetto al precedente 1,79 Mln barili (la previsione era 400K barili).
