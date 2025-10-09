Affitti brevi, UE punta a rendere compatibili norme locali con diritto europeo

(Teleborsa) - Il tema degli affitti brevi
e dell'armonizzazione della normativa in ambito europeo sta diventando sempre più centrale,
via via che si affermano le grandi piattaforme digitali come Airbnb, che in alcuni casi contribuiscono ad aggravare la cisi abitativa di città e regioni
.
In questo quadro, l'UE non può di certo sostituirsi alle normative dettate dagli Enti locali
sul tema degli affitti brevi, ma può lavorare affinché queste siano compatibili
con la normativa europea e si evitino conflitti
che possano sfociare dinanzi alla Corte europea. E' quanto precisato dal Stephane Sejourne
, vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale della Commissione europea, intervenendo in commissione all'Europarlamento sul tema cella crisi abitativa.
"La Commissione vuole agire per evitare conflitti presso la Corte
. - ha spiegato Sejourne - Pensiamo di offrire orientamenti agli enti locali per avere un quadro giuridico in grado di regolare gli affitti brevi. Ma ci vorrà del tempo". In Europa
, c'è una grande varietà nella disciplina degli affitti brevi
, che varia da Paese a Paese e da Regione a Regione, generando una comprensibile confusione per chi opera nel settore e per le autorità locali. Città come Barcellona ed Amsterdam, ad esempio, hanno già adottato una disciplina rigida al ruguardo, mentre altre capitali sono ancora in alto mare. Per questo motivo, Bruxelles punta ad armonizzare la normativa
, sviluppando un quadro giuridico chiaro, che possa aiutare le amministrazioni locali a regolamentare il settore
. Il problema non riguarda solo il mercato immobiliare, ma anche le politiche abitative e la scarsità di abitazioni.