Directa Sim, Gup di Torino fissa udienza per l'11 novembre

(Teleborsa) - Directa SIM
comunica che, a seguito del decreto odierno del Gup di Torino
, che ha disposto il rinvio a giudizio
per la società ed alcuni suoi amministratori e sindaci, l’udienza
dibattimentale nella nota vicenda penale è stata fissata per il prossimo 11 novembre
.
La materia del procedimento - si sottolinea - presenta una notevole complessità tecnica su questioni di diritto bancario
e di interpretazione regolamentare, che saranno approfondite in sede dibattimentale.Per uno degli aspetti
di questa inchiesta, Directa, i suoi azionisti, gli organismi amministrativi e di controllo, sono parti lese dal comportamento illecito e infedele di un ex dirigente
, condannato oggi a oltre un anno di reclusione, nei confronti del quale la società si è costituita parte civile.
Nel corso dell'udienza preliminare
- ricorda una nota - è stato proposto da parte dell’accusa un teorema che si fonda su una tesi che non corrisponde alle norme del diritto
. L’approfondimento delle complessità tecniche verrà svolto nel dibattimento e consentirà di dimostrarlo in modo definitivo.
"Ribadiamo che nel procedimento non sono mai state sollevate contestazioni sui numeri dei bilanci
di Directa, verificati da Consob e Banca d'Italia, certificati dalle principali società internazionali di revisione. L'operatività
della SIM anche per i clienti non ha mai subito alcuna interruzione
e i risultati
degli ultimi esercizi sono i migliori nella storia
della società. Directa confida che l’approfondimento dei fatti confermerà l’assoluta correttezza delle azioni svolte da parte di chi ha sempre lavorato per la crescita della società nel rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti.".