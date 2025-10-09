Milano 9:28
43.337 -0,34%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:28
9.520 -0,31%
24.656 +0,24%

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62,84. Supporto a 61,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 64,46.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
