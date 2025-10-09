BEI, accordo con Banca d'Asti per sostegno alle PMI agricole

(Teleborsa) - La BEI e Banca di Asti
hanno siglato un accordo del valore di 100 milioni
di euro per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) agricole italiane
. La linea di credito annunciata oggi rientra nel pacchetto da 3 miliardi
di euro approvato dalla BEI per il settore agricolo
, con particolare attenzione a imprese guidate da donne e giovani imprenditori (fino ai 40 anni).
Il prestito sarà destinato a sostenere gli investimenti di PMI e Mid-cap
nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia, con almeno il 10% del plafond dedicato a giovani
agricoltori.
Grazie a questa operazione, Banca di Asti punta a consolidare il proprio ruolo
di banca di riferimento per il credito agricolo nel nord del Paese
. La nuova linea di finanziamento è destinata a sostenere investimenti strategici che spaziano dalle fasi di avvio d’impresa ai percorsi di ricambio generazionale, fino all’innovazione tecnologica e all’agricoltura 4.0. Le risorse potranno inoltre essere impiegate per la realizzazione o il rinnovo di vigneti e frutteti, per l’acquisto di terreni e per la costruzione, ristrutturazione o ammodernamento delle strutture produttive.L’accordo segue quello firmato nel dicembre 2023
, sempre da 100 milioni di euro, che ad agosto 2025, ha già contribuito a sostenere gli investimenti circa 285 PMI italiane
, di cui 105 guidate da giovani imprenditori.