BEI, accordo con Banca d'Asti per sostegno alle PMI agricole

(Teleborsa) - La BEI e Banca di Asti hanno siglato un accordo del valore di 100 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) agricole italiane. La linea di credito annunciata oggi rientra nel pacchetto da 3 miliardi di euro approvato dalla BEI per il settore agricolo, con particolare attenzione a imprese guidate da donne e giovani imprenditori (fino ai 40 anni).

Il prestito sarà destinato a sostenere gli investimenti di PMI e Mid-cap nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia, con almeno il 10% del plafond dedicato a giovani agricoltori.

Grazie a questa operazione, Banca di Asti punta a consolidare il proprio ruolo di banca di riferimento per il credito agricolo nel nord del Paese. La nuova linea di finanziamento è destinata a sostenere investimenti strategici che spaziano dalle fasi di avvio d’impresa ai percorsi di ricambio generazionale, fino all’innovazione tecnologica e all’agricoltura 4.0. Le risorse potranno inoltre essere impiegate per la realizzazione o il rinnovo di vigneti e frutteti, per l’acquisto di terreni e per la costruzione, ristrutturazione o ammodernamento delle strutture produttive.

L’accordo segue quello firmato nel dicembre 2023, sempre da 100 milioni di euro, che ad agosto 2025, ha già contribuito a sostenere gli investimenti circa 285 PMI italiane, di cui 105 guidate da giovani imprenditori.

