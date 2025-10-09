BEI, accordo con Banca d'Asti per sostegno alle PMI agricole

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo del valore didi euro per. La linea di credito annunciata oggidi euro approvato dalla BEI, con particolare attenzione a imprese guidate da donne e giovani imprenditori (fino ai 40 anni).Il prestito sarà destinato a sostenere glinei settori dell’agricoltura e della bioeconomia, con almeno ilagricoltori.Grazie a questa operazione,di banca di. La nuova linea di finanziamento è destinata a sostenere investimenti strategici che spaziano dalle fasi di avvio d’impresa ai percorsi di ricambio generazionale, fino all’innovazione tecnologica e all’agricoltura 4.0. Le risorse potranno inoltre essere impiegate per la realizzazione o il rinnovo di vigneti e frutteti, per l’acquisto di terreni e per la costruzione, ristrutturazione o ammodernamento delle strutture produttive., sempre da 100 milioni di euro, che ad agosto 2025, ha già contribuito a sostenere gli investimenti circa, di cui 105 guidate da giovani imprenditori.