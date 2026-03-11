Credit Agricole, accordo per l'acquisizione della banca ucraina Bank Lviv

Crédit Agricole

(Teleborsa) - La banca franceseha reso noto di avere accettato di acquisire, aggiungendo che l'accordo rientra nella sua strategia diucraina, colpita dalla guerra con la Russia."Questa acquisizione consente a Crédit Agricole Ukraine di, rafforzando al contempo il posizionamento di Crédit Agricole Ukraine nele nel settore", ha affermato la banca francese.L'acquisizione di Bank Lviv, ha precisato l'istituto di credito quotato a Parigi, "è pienamente in linea con la strategia di Crédit Agricole Ukraine di sostenere l'economia ucraina a lungo termine e con la sua ambizione di svolgere un ruolo chiave nella ricostruzione del Paese".L'operazione, di cui non è stato rivelato il valore, dovrebbe essere completata entro laL'acquisizione, è stato precisato, è in linea con i criteri di ritorno sull'investimento di Crédit Agricole S.A e il suo impatto sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole S.A. è trascurabile.