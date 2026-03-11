Credit Agricole, accordo per l'acquisizione della banca ucraina Bank Lviv

(Teleborsa) - La banca francese Crédit Agricole
ha reso noto di avere accettato di acquisire fino al 100% della banca ucraina Bank Lviv
, aggiungendo che l'accordo rientra nella sua strategia di sostegno alla ricostruzione dell'economia
ucraina, colpita dalla guerra con la Russia.
"Questa acquisizione consente a Crédit Agricole Ukraine di rafforzare la sua posizione nell'Ucraina occidentale
, rafforzando al contempo il posizionamento di Crédit Agricole Ukraine nel segmento delle PMI
e nel settore agricolo
", ha affermato la banca francese.
L'acquisizione di Bank Lviv, ha precisato l'istituto di credito quotato a Parigi, "è pienamente in linea con la strategia di Crédit Agricole Ukraine di sostenere l'economia ucraina a lungo termine e con la sua ambizione di svolgere un ruolo chiave nella ricostruzione del Paese".
L'operazione, di cui non è stato rivelato il valore, dovrebbe essere completata entro la metà del 2026
.
L'acquisizione, è stato precisato, è in linea con i criteri di ritorno sull'investimento di Crédit Agricole S.A e il suo impatto sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole S.A. è trascurabile.(Foto: Baloncici | Dreamstime)