Bessent, Rapporto Deficit-Pil scenderà intorno al 3% con Trump

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro, durante la conferenza del Federal Reserve Board Community Bank a Washington ha pubblicizzato ilnegli Stati Uniti come prova del fatto che lestanno funzionando"Il rapporto deficit/Pil ora ha un cinque davanti", ha dichiarato Bessent, in calo rispetto al rapporto del 2024 "che eranella storia degli Stati Uniti quando".Bessent ha commentato i dati pubblicati mercoledì dal CBO, l'ufficio di budget del Congresso, dove si evidenziava che sebbene il disavanzo di bilancio per l'anno fiscale 2025 era rimasto pressochè invariato, cioè a 1.800 miliardi di dollari, rispetto al 2024, ilBessent ha aggiunto di voler vedere il rapporto deficit/Pil scendere a "qualcosa con un tre davanti"