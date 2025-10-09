Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 19:00
25.017 -0,48%
Dow Jones 19:00
46.350 -0,54%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Bessent, Rapporto Deficit-Pil scenderà intorno al 3% con Trump

Finanza
Bessent, Rapporto Deficit-Pil scenderà intorno al 3% con Trump
(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro Scott Bessent, durante la conferenza del Federal Reserve Board Community Bank a Washington ha pubblicizzato il calo del rapporto tra deficit e Pil negli Stati Uniti come prova del fatto che le politiche economiche del presidente Donald Trump stanno funzionando senza causare una recessione.

"Il rapporto deficit/Pil ora ha un cinque davanti", ha dichiarato Bessent, in calo rispetto al rapporto del 2024 "che era il più alto nella storia degli Stati Uniti quando non eravamo in guerra o non eravamo in recessione".

Bessent ha commentato i dati pubblicati mercoledì dal CBO, l'ufficio di budget del Congresso, dove si evidenziava che sebbene il disavanzo di bilancio per l'anno fiscale 2025 era rimasto pressochè invariato, cioè a 1.800 miliardi di dollari, rispetto al 2024, il rapporto deficit/Pil era sceso al 5,9%, rispetto al 6,4%.

Bessent ha aggiunto di voler vedere il rapporto deficit/Pil scendere a "qualcosa con un tre davanti" entro la fine del secondo mandato di Trump.
Condividi
```