Usa, Hassett: report occupazione ottobre sarà pubblicato senza la lettura del tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - Il rapporto sull'occupazione di ottobre sarà pubblicato, ha dichiarato giovedì il principale consigliere economico del presidente Donald Trump."L'indagine sulle famiglie non è stata condotta a ottobre, quindi avremo metà del rapporto sull'occupazione", ha dichiarato, a Fox News. "Avremo la parte sull'occupazione, ma non il tasso di disoccupazione, e questo solo per un mese".Il rapporto sull'occupazione di ottobre, originariamente previsto per il 7 novembre, è stato uno dei tanti comunicati economici non pubblicati durante la chiusura delle attività governative.Le agenzie di statistica e gli altri dipartimenti governativi stanno lentamente riprendendo a funzionare da quando Trump ha firmato una legge che ripristina i finanziamenti per riaprire il governo dopo lo, il più lungo nella storia degli Stati Uniti.La, ha dichiarato mercoledì che il rapporto sull'occupazione di ottobre e l'indice dei prezzi al consumo "probabilmente. Tuttavia, non ha chiarito se si riferisse all'intero rapporto sull'occupazione o solo a una parte di esso.