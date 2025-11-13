Milano 16:25
44.926 +0,30%
Nasdaq 16:25
25.311 -0,81%
Dow Jones 16:25
48.173 -0,17%
Londra 16:26
9.831 -0,82%
Francoforte 16:25
24.147 -0,96%

Usa, Hassett: report occupazione ottobre sarà pubblicato senza la lettura del tasso di disoccupazione

Economia, Macroeconomia
Usa, Hassett: report occupazione ottobre sarà pubblicato senza la lettura del tasso di disoccupazione
(Teleborsa) - Il rapporto sull'occupazione di ottobre sarà pubblicato senza la lettura del tasso di disoccupazione, ha dichiarato giovedì il principale consigliere economico del presidente Donald Trump.

"L'indagine sulle famiglie non è stata condotta a ottobre, quindi avremo metà del rapporto sull'occupazione", ha dichiarato Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale, a Fox News. "Avremo la parte sull'occupazione, ma non il tasso di disoccupazione, e questo solo per un mese".

Il rapporto sull'occupazione di ottobre, originariamente previsto per il 7 novembre, è stato uno dei tanti comunicati economici non pubblicati durante la chiusura delle attività governative.

Le agenzie di statistica e gli altri dipartimenti governativi stanno lentamente riprendendo a funzionare da quando Trump ha firmato una legge che ripristina i finanziamenti per riaprire il governo dopo lo shutdown durato 43 giorni, il più lungo nella storia degli Stati Uniti.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato mercoledì che il rapporto sull'occupazione di ottobre e l'indice dei prezzi al consumo "probabilmente non saranno mai" pubblicati. Tuttavia, non ha chiarito se si riferisse all'intero rapporto sull'occupazione o solo a una parte di esso.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```