Il DAX esordisce a 24.674,65 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,32%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,32%, dopo aver aperto a 24.674,65 punti.
