Milano
13:54
44.490
-0,26%
Nasdaq
26-dic
25.644
0,00%
Dow Jones
26-dic
48.711
-0,04%
Londra
13:54
9.863
-0,08%
Francoforte
13:53
24.309
-0,13%
Lunedì 29 Dicembre 2025, ore 14.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.370,94 punti
In breve
,
Finanza
29 dicembre 2025 - 09.04
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,13%, a quota 24.370,94 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,06%)
Argomenti trattati
Borsa
(581)
·
Francoforte
(56)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,13%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,06%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,29%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto