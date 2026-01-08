Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,02%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.128,46 punti

L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,02%, a quota 25.128,46 in apertura.
