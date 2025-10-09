Milano 9:29
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,04%

Hang Seng a 26.840,95 punti

Indice Hang Seng +0,04% a quota 26.840,95 all'apertura pomeridiana.
