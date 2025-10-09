Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 20:33
25.017 -0,48%
Dow Jones 20:33
46.315 -0,61%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,60% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 46.323,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,60% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,60% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 46.323,33 punti.
Condividi
```