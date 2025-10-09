Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 22:00
25.098 -0,15%
Dow Jones 22:00
46.358 -0,52%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,15%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.098,18 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,15% e archivia gli scambi a 25.098,18 punti.
