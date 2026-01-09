Milano 9-gen
45.719 +0,10%
Nasdaq 9-gen
25.766 +1,02%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 9-gen
10.125 +0,80%
Francoforte 9-gen
25.262 +0,53%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,02%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.766,26 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,02% e chiude a 25.766,26 punti.
