Milano
9-gen
45.719
+0,10%
Nasdaq
9-gen
25.766
+1,02%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
9-gen
10.125
+0,80%
Francoforte
9-gen
25.262
+0,53%
Sabato 10 Gennaio 2026, ore 01.11
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,02%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.766,26 punti
In breve
,
Finanza
09 gennaio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,02% e chiude a 25.766,26 punti.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto