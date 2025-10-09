Dal 15 gennaio operativo l’Arbitro Assicurativo

(Teleborsa) - A partire dal, entrerà ufficialmente in funzione l’, come annunciato dal presidente dell’, durante l’incontro "Le autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza". Signorini ha evidenziato che "insieme degli strumenti a disposizione – nostri e di cittadini e imprese –, atteso da molti"."Proprio ieri – ha aggiunto – abbiamo emanato lnominando il Collegio e fissando la data di avvio delle attività dell’Arbitro, ossia quella a partire dalla quale potranno essere inviati i ricorsi: il prossimo 15 gennaio".L’Arbitro Assicurativo sarà un, a cui cittadini e imprese potranno rivolgersi per laIl ricorso potrà essere presentato senza avvocato, verrà deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta per ulteriori 90 giorni nei casi più complessi) e avrà un costo di 20 euro, somma che sarà rimborsata al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.