Dal 15 gennaio operativo l’Arbitro Assicurativo

(Teleborsa) - A partire dal 15 gennaio
, entrerà ufficialmente in funzione l’Arbitro Assicurativo
, come annunciato dal presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini
, durante l’incontro "Le autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza". Signorini ha evidenziato che "insieme degli strumenti a disposizione – nostri e di cittadini e imprese – si arricchirà presto dell’Arbitro Assicurativo
, atteso da molti".
"Proprio ieri – ha aggiunto – abbiamo emanato le ultime disposizioni attuative,
nominando il Collegio e fissando la data di avvio delle attività dell’Arbitro, ossia quella a partire dalla quale potranno essere inviati i ricorsi: il prossimo 15 gennaio".
L’Arbitro Assicurativo sarà un organismo indipendente e imparziale
, a cui cittadini e imprese potranno rivolgersi per la risoluzione delle controversie in ambito assicurativo con compagnie e intermediari.
Il ricorso potrà essere presentato senza avvocato, verrà deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta per ulteriori 90 giorni nei casi più complessi) e avrà un costo di 20 euro, somma che sarà rimborsata al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.