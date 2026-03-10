Milano 9-mar
Giappone, spese famiglie in a calo a sorpresa a gennaio

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 307,584 yen, in calo del 2,2% su base mensile, dopo il -2,2% di dicembre e contro attese per un decremento dello 0,8%.

Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -1% (+0,7% in termini nominali) dal -2,6% precedente e contro il +2,4% atteso.

Sempre a gennaio, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 530.520 yen, aumentando del 3% in termini reali (+1,3% in termini nominali).

(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)
